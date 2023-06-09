Награды получили педагоги, медики, деятели сфер культуры и искусства, государственные работники и другие.
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Руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России, информирует телеграм-канал администрации руководителя региона.
Награды получили педагоги, медики, деятели сфер культуры и искусства, государственные работники и другие.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте тут.
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