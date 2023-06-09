ЗАМАНА - Новый водовод "Чиркей-Махачкала-Каспийск" обеспечит качественной питьевой водой более 900 000 человек

Новый водовод "Чиркей-Махачкала-Каспийск" обеспечит качественной питьевой водой более 900 000 человек

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09 июня, 2023. Пятница 11:46
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Новый водовод &quot;Чиркей-Махачкала-Каспийск&quot; обеспечит качественной питьевой водой более 900 000 человек
В здании правительства региона обсудили тему реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Дагестане в текущем году.
Новый водовод "Чиркей-Махачкала-Каспийск" обеспечит качественной питьевой водой более 900 000 человек
В начале собрания премьер напомнил, что в 2021 году в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций на развитие субъектов страны.

Как объяснил глава кабмина региона, ключевая задача – это обеспечить российские субъекты всеми необходимыми ресурсами для развития, в числе которых есть льготный заем средств под минимальный процент на длительный срок. Инфраструктурные бюджетные кредиты выдаются субъектам по ставке не более 3 процентов годовых и сроком погашения – до 15 лет. Подобное финансирование получают субъекты страны для создания больших и важных проектов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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