В начале собрания премьер напомнил, что в 2021 году в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций на развитие субъектов страны.
Как объяснил глава кабмина региона, ключевая задача – это обеспечить российские субъекты всеми необходимыми ресурсами для развития, в числе которых есть льготный заем средств под минимальный процент на длительный срок. Инфраструктурные бюджетные кредиты выдаются субъектам по ставке не более 3 процентов годовых и сроком погашения – до 15 лет. Подобное финансирование получают субъекты страны для создания больших и важных проектов.
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