Премьер-министр республики озвучил, что Дагестан часто называют самым спортивным российским субъектом, и регион по праву гордится своими чемпионами. Но параллельно, заметил Абдулмуслимов, нельзя забывать и о массовом спорте и физической культуре в общем.

Далее он выразил уверенность, что принятая в 2018 году программа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Дагестан» в этом направлении окажет помощь.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.