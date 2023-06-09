ЗАМАНА - Спартакиаду народов Дагестана проведут в республике в 2024 году

Спартакиаду народов Дагестана проведут в республике в 2024 году

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09 июня, 2023. Пятница 10:46
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Спартакиаду народов Дагестана проведут в республике в 2024 году
Тему развития физической культуры и массового спорта и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Дагестане рассмотрели в четверг, 8 июня.
Спартакиаду народов Дагестана проведут в республике в 2024 году

Премьер-министр республики озвучил, что Дагестан часто называют самым спортивным российским субъектом, и регион по праву гордится своими чемпионами. Но параллельно, заметил Абдулмуслимов, нельзя забывать и о массовом спорте и физической культуре в общем.

Далее он выразил уверенность, что принятая в 2018 году программа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Дагестан» в этом направлении окажет помощь.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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