ЗАМАНА - Дагестан получил допфинансирование по 7 госпрограммам России

Дагестан получил допфинансирование по 7 госпрограммам России

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09 июня, 2023. Пятница 09:42
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Дагестан получил допфинансирование по 7 госпрограммам России
Вчера, 8 июня, под председательством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова была обсуждена тема повышения представленности и степени участия региона в госпрограммах РФ.
Дагестан получил допфинансирование по 7 госпрограммам России

В начале собрания Абдулмуслимов озвучил, что тема уже обсуждалась на первом совещании руководства региона в 2023 году, и пришло время уже ознакомиться с предварительными итогами. «Я раньше отмечал: в данный момент Дагестану важен каждый привлеченный рубль – это ресурсы для повышения качества жизни граждан. Хочу напомнить, что ответственность за участие и расширение присутствия в федеральных программах несут лидеры органов региональной власти», — выступил премьер.

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