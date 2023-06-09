В начале собрания Абдулмуслимов озвучил, что тема уже обсуждалась на первом совещании руководства региона в 2023 году, и пришло время уже ознакомиться с предварительными итогами. «Я раньше отмечал: в данный момент Дагестану важен каждый привлеченный рубль – это ресурсы для повышения качества жизни граждан. Хочу напомнить, что ответственность за участие и расширение присутствия в федеральных программах несут лидеры органов региональной власти», — выступил премьер.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте тут.