В круглом столе на тему развития малого и среднего бизнеса принял участие Депутат НС РД Осман Булатов

"В круглом столе на тему развития малого и среднего бизнеса принял участие Депутат НС РД Осман Булатов."

По этому поводу депутат подготовил следующее обращение:

"Ассаламу алайкум, друзья!

Сегодня принял участие в круглом столе, где обсуждались вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

Все мы знаем, что в последнее время Главой региона в приоритетном порядке рассматриваются вопросы развития экономики республики. Особенно учитывая санкционные меры по отношению к нашему государству со стороны западной политики.

За последний год, в Дагестане возросло количество индивидуальных предпринимателей и в связи с этим мы решили внести ряд изменений в законе развития малого и среднего бизнеса.

Отмечу, что данный законопроект подготовлен группой депутатов НС. В связи с указами президента Российской Федерации «О национальных целях развития РФ» на период до 2030 года, в стране разработаны и реализуются национальные проекты, в том числе и национальный проект «О развитии малого и среднего предпринимательства и поддержки предпринимательской инициативы».

Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе оказывают значительное влияние на социально-экономические показатели республики.

По данным озвученным Главой региона Сергеем Меликовым, в сфере малого и среднего предпринимательства в Дагестане задействовано свыше 315 тысяч человек. Количество самозанятых превысило 220 тысяч человек.

Разработанный более 15 лет тому назад законопроект значительно устарел, поэтому необходимы корректировки и новые предложения.

Мы изучили законопроекты других субъектов России и пришли к выводу, что действующий на территории РД законопроект значительно устарел.

Структура проекта закона состоит из 31 статьи и 5 глав".