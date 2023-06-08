ЗАМАНА - В Дагестане проходит инвентаризация бесхозяйных мелиоративных сетей

В Дагестане проходит инвентаризация бесхозяйных мелиоративных сетей

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08 июня, 2023. Четверг 08:24
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В Дагестане проходит инвентаризация бесхозяйных мелиоративных сетей
Под председательством вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова прошло собрание межведомственной рабочей команды на тему инвентаризации мелиоративной сети в муниципальных образованиях региона и оформления прав на бесхозяйные мелиоративные объекты, а также их передачи в федеральную и муниципальную собственность.
В Дагестане проходит инвентаризация бесхозяйных мелиоративных сетей

Обсуждение состоялось в режиме ВКС с участием лидеров муниципальных образований, руководителей райсельхозуправлений и представителей иных заинтересованных ведомств.

Начиная совещание, Абдулмуталибов напомнил, что главой кабмина региона Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в декабре минувшего года было дано поручение руководителям муниципалитетов осуществить инвентаризацию межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных каналов и представить соответствующие сведения по специальной форме в Минсельхозпрод региона.

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