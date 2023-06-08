Обсуждение состоялось в режиме ВКС с участием лидеров муниципальных образований, руководителей райсельхозуправлений и представителей иных заинтересованных ведомств.

Начиная совещание, Абдулмуталибов напомнил, что главой кабмина региона Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в декабре минувшего года было дано поручение руководителям муниципалитетов осуществить инвентаризацию межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных каналов и представить соответствующие сведения по специальной форме в Минсельхозпрод региона.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.