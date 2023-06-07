Матвиенко: «Расул Гамзатов был не только талантливым поэтом, но и настоящим патриотом нашего Отечества»

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, представитель в СФ от Республики Дагестан Ильяс Умаханов, дочь поэта, директор Дагестанского государственного музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой Салихат Гамзатова, сенаторы РФ, почетные гости.

«В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения выдающегося поэта, писателя, общественного и государственного деятеля, великого сына дагестанского народа Расула Гамзатова. Его юбилей – это, безусловно, событие общероссийского масштаба», — отметила глава Совета Федерации.

Председатель СФ напомнила, что по поручению Президента РФ Владимира Путина создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея Расула Гамзатова. Во многих регионах страны проходят выставки, концерты, творческие встречи, другие мероприятия, приуроченные к этой дате.

«Расул Гамзатов был подлинным художником слова. В его творчестве отразился благородный характер народа Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций. Поэта всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную, искреннюю любовь к Родине. Он часто говорил, что у его народа и его книг две матери – родной Дагестан и Великая Россия», — сказала Валентина Матвиенко. «И, хотя его произведения были переведены на десятки языков мира, он не уставал повторять, что без великого русского языка, без друзей-переводчиков, он бы оставался «поэтом одного ущелья».

В связи с этим Председатель СФ обратила внимание на то, что накануне 6 июня отмечался замечательный праздник – Пушкинский день России, известный также как День русского языка.

По словам Валентины Матвиенко, Расул Гамзатов был не только талантливым поэтом, но и настоящим патриотом нашего Отечества, что проявлялось в его активной государственной и общественной деятельности. На протяжении многих лет он был членом Верховного Совета Советского Союза, народным депутатом СССР. «Расул Гамзатович обладал уникальными человеческими качествами – чуткостью, отзывчивостью, готовностью помочь каждому, даже незнакомому человеку».

Валентина Матвиенко отметила, что у поэта множество замечательных, проникновенных произведений, которые знают и любят как в России, так и за её пределами. И одно из самых известных, трогательных его стихотворений – это «Журавли». В нём оплакиваются погибшие на войне товарищи, звучит надежда на возрождение, на вечную жизнь человеческой души».

Глава СФ отметила, что стихотворение легло в основу замечательной, всенародно любимой песни, а изображение летящих белых журавлей стало признанным символом народной памяти о погибших героях Великой Отечественной войны. Уже 13 лет отмечается признанный ЮНЕСКО Праздник Белых журавлей, который объединил в себе поэзию, память о трагических годах войны и призыв к дружбе между людьми всех национальностей.

Спикер СФ также сообщила, что в сентябре в Республике Дагестан под эгидой Совета Федерации пройдёт девятый Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», на котором особое внимание будет уделено наследию Расула Гамзатова – «поэта аула и планеты».

«Говорят, что человек жив, пока память о нём живёт. И, зная, сколько поклонников таланта Расула Гамзатова и в его родном Дагестане, и по всей России, во многих других странах мира, уверена, что его мудрость, его замечательные стихи и большие дела останутся в памяти потомков на долгие годы и века», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

«Живите долго, праведно живите,

Стремясь весь мир к собратству сопричесть,

И никакой из наций не хулите,

Храня в зените собственную честь», — процитировала Валентина Матвиенко строки из стихотворения поэта.

Состоялось гашение марки «Расул Гамзатов», посвященной 100-летию со дня рождения великого поэта. В церемонии приняли участие Председатель СФ Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Также участники церемонии, сенаторы РФ осмотрели выставку, развернутую в верхней палате. В экспозиции представлены фото-, видеоматериалы, книги, посвящённые жизни и творчеству великого дагестанского и российского поэта.

«Сегодняшняя экспозиция дарит нам уникальную возможность прикоснуться к миру и творчеству великого мастера, увидеть прекрасный Дагестан, родное селение Расула Гамзатова Цада, проследить удивительный, насыщенный яркими событиями и интересными встречами путь поэта – от первых литературных опытов до всенародного признания», — подчеркнула Валентина Матвиенко.