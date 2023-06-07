О работе «Движения Первых» рассказали на собрании правления ассоциации «Совет муниципальных образований»

Саидова озвучила, что 30 мая по поручению Сергея Меликова состоялось собрание с руководителями муниципальных районов и городских округов для подведения первичных итогов реализации поставленных целей.

«По результатам собрания показатели по выполнению выше поставленных целей существенно улучшены. Так, по состоянию на 4 июня нынешнего года зарегистрировано 835 первичных отделений. Лидерам муниципалитетов (Бабаюртовского, Ногайского, Рутульского, Тляратинского, Цумадинского, Чародинского районов и Бежтинского участка) с все еще низкими показателями регистрации первичных отделений в ОУ требуется усилить работу по этому направлению. А также во всех МО, где состоялась регистрация, 1 сентября провести мероприятия по торжественному открытию первичных отделений движения», — выступила Людмила Саидова.