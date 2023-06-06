ЗАМАНА - Левашинский район награждён за эффективную работу

Левашинский район награждён за эффективную работу

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06 июня, 2023. Вторник 15:11
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Левашинский район награждён за эффективную работу

Левашинский район награждён за эффективную работу. Об этом сообщили сегодня, 6 июня, в Доме дружбы на расширенном заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований».

Левашинский район награждён за эффективную работу

Переходящий знак Главы Республики Дагестан и диплом за 1-е место среди районов горной зоны муниципальному образованию вручил Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов.

Награды также получили:

среди городских округов — город Дербент;

среди районов высокогорной зоны — Лакский район;

среди районов предгорной зоны — Сулейман-Стальский район;

среди районов равнинной зоны — Хасавюртовский район.

В связи с прошедшим Днем местного самоуправления государственными наградами отмечены и отличившиеся работники муниципальных органов власти. В обсуждении приняли участие главы всех городов, районов и сельских поселений Дагестана.

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