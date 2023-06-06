ЗАМАНА - Арсен Юсупов о Магомедали Магомедове: «Его имя навсегда вписано в историю нашей страны и память о нем будет вечной»

Арсен Юсупов о Магомедали Магомедове: «Его имя навсегда вписано в историю нашей страны и память о нем будет вечной»

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06 июня, 2023. Вторник 14:40
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Арсен Юсупов о Магомедали Магомедове: «Его имя навсегда вписано в историю нашей страны и память о нем будет вечной»

Руководитель Этномедиахолдинга «Дагестан» Арсен Юсупов прокомментировал новость об установлении в Махачкале мемориальной плиты в память о видном государственном деятеле Магомедали Магомедове.

Арсен Юсупов о Магомедали Магомедове: «Его имя навсегда вписано в историю нашей страны и память о нем будет вечной»

 

По словам Юсупова, сообщение об этом не было неожиданностью. «Это заслуженно. При разных обстоятельствах и в разное время Магомедали Магомедович был для дагестанцев надёжным руководителем, который умел объединять людей и до конца оставался преданным и верным своей республике и народу.

 

Магомедали Магомедов был патриотом Дагестана, который сделал много для укрепления нашей республики и сохранения государственности России. 

 

Мы видели это и во время захвата «Белого дома» и в августе-сентябре 1999 года, когда он сыграл значительную роль в организации отпора бандформированиям. В том числе благодаря ему многонациональный Дагестан проявил настоящее единство с российской армией в борьбе с незаконными вооруженными группировками.

 

Те, кому довелось встретиться с ним на жизненном пути, вспоминают о нем с теплотой, потому что, несмотря на высокий статус, Магомедали Магомедович всегда был очень близок к народу.

 

Его имя навсегда вписано в историю нашей страны и память о нем будет вечной. Отрадно, что теперь каждому желающему будет куда прийти, чтобы возложить цветы как дань памяти и уважения»,– сказал Юсупов, выражая слова благодарности инициаторам по увековечению памяти.

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