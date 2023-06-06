Депутаты НС Дагестана приняли участие в собрании Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Совета Федерации ФС России

В мероприятии также приняли участие вице-спикер дагестанского парламента Сайгидахмед Ахмедов, председатель Комитета Народного Собрания РД Фирудин Раджабов, члены Правительства РД и другие. Перед началом заседания его участники возложили цветы к Вечному огню у памятника Воину-освободителю и на аллее Героев Советского Союза и России в парке имени Ленинского комсомола. Открывая заседание, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседатель от российской части Комиссии Ильяс Умаханов отметил, что Республика Дагестан была выбрана для визита не случайно, здесь имеется многовековой опыт мирного сосуществования и согласия между разными национальностями и конфессиями. Он также передал участникам мероприятия добрые пожелания успешной работы от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и Главы Республики Дагестан Сергея Меликова. По вопросу «О состоянии и перспективах дальнейшего развития и углубления межпарламентского сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе в инвестиционной сфере» выступили с российской стороны Ильяс Умаханов, с узбекской стороны - Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, сопредседатель от узбекской части Комиссии Садык Сафаев. Затем стороны обсудили и обменялись мнениями по вопросам: «Об узбекско-российском сотрудничестве в сфере науки, образования и туризма»; «О состоянии и актуальных задачах по расширению сотрудничества в сфере трудовой миграции»; «О роли верхних палат парламентов Узбекистана и России в укреплении межконфессионального и межнационального взаимодействия» и другим. Выступивший на заседании Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий поприветствовал гостей от имени республиканского парламента и пожелал им приятного пребывания в Дагестане. Он рассказал о деятельности Народного Собрания, о работе, проводимой в республике по укреплению межконфессионального и межнационального согласия, предложил заключить соглашение о сотрудничестве между Народным Собранием Республики Дагестан (Российская Федерация) и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан. «Уверен, что установление межпарламентских отношений, обмен делегациями, проведение совместных встреч и консультаций будет взаимовыгодным и должно способствовать расширению контактов, принятию законов, которые пойдут на пользу нашим людям»,- подчеркнул Юрий Левицкий. В рамках заседания с членами Комиссии встретился Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. В ходе встречи были обозначены приоритетные сферы сотрудничества, такие как строительство плодоовощехранилищ, теплиц, создание мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, хлопководство, туризм и другие. Узбекская сторона выразила готовность рассмотреть предложения и пригласила премьер-министра Дагестана посетить Республику Узбекистан. В рамках трехдневного визита узбекская делегация также ознакомится с планами комплексной реставрации и реконструкции Дербента, посетит крепость Нарын-кала, ведущий вуз республики - Даггосуниверситет, а также примет участие в торжественной церемонии открытия обелиска, посвященного узбекским строителям, в микрорайоне «Узбекгородок» города Махачкалы.