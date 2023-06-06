В обсуждении также поучаствовали первые заместители председателя Комитета ГосДумы Рахим Азимов и Юрий Афонин, депутаты Государственной думы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев и Мурад Гаджиев. На заседании собравшиеся рассмотрели вопросы международной безопасности, в том числе противодействия терроризму и распространению наркотиков. Далее они затронули вопросы перспектив межгосударственного сотрудничества в условиях сегодняшней реальности.
Представители России и Таджикистана обсудили тему международной безопасности
- Автор Дарья
- 06 июня, 2023. Вторник 10:54
Делегация ГосДумы во главе с председателем Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым поучаствовала во встрече с первым заместителем председателя верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, главой МВД Таджикистана Рамазоном Хамро Рахимзодой и главой МВД России Владимиром Колокольцевым в преддверии совместной коллегии МВД РФ и Таджикистана.
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