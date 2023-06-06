ЗАМАНА - Глава РД провел еженедельное собрание с руководителями органов власти

Глава РД провел еженедельное собрание с руководителями органов власти

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06 июня, 2023. Вторник 08:06
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Глава РД провел еженедельное собрание с руководителями органов власти

Вчера, 5 июня, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел еженедельное собрание с лидерами органов исполнительной и муниципальной власти.

Глава РД провел еженедельное собрание с руководителями органов власти

Собравшиеся обсудили тему освоения бюджетных средств и мероприятий по благоустройству Каспийска, которому в 2022 году Президент России выдал почётное звание «Город трудовой доблести».

Как проинформировал на заседании врио главы Минфина региона Шамиль Дабишев, бюджет субъекта в сроки обеспечивает все социальные обязательства. В приоритетном порядке финансируются следующие категории: зарплата, детские выплаты, коммунальные услуги, льготное лекарственное обеспечение, страховые платежи на неработающих граждан, ежемесячные пособия отдельным категориям жителей, студенческие стипендии.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.

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