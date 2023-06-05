Далее делегация возложила цветы на аллее, которая посвящена героям СССР и РФ.
Делегация из Узбекистана возложила цветы к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в Махачкале
- Автор Дарья
- 05 июня, 2023. Понедельник 15:26
В понедельник, 5 июня, в рамках официальной поездки в Дагестан делегация из Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыком Сафаевым возложила цветы к Вечному огню у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского Комсомола Махачкалы, информирует пресс-служба дагестанского руководства.
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