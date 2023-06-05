«Уважаемые экологи, работники природоохранных служб, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником − Днем эколога!

Улучшение качества окружающей среды – одна из приоритетных задач государства и всего общества.

Благодаря слаженной работе и решительным действиям специалистов природоохранных ведомств, общественных организаций и граждан достигаются успехи в экологической сфере и природопользовании, повышается качество окружающего нас мира.

Республика Дагестан – уникальный край с богатейшим разнообразием природных ресурсов. Однако следует понимать, что охрана природы – наше общее дело, и только объединив усилия, мы сможем передать нашим потомкам все это богатство.

Сегодня Дагестан принимает активное участие в реализации мероприятий национального проекта «Экология», в рамках которого реформируется сфера обращения с коммунальными отходами, в этом направлении создается новая современная инфраструктура, восстанавливаются гидрологический режим и экологическое состояние водных объектов республики, расширяется сеть особо охраняемых природных территорий.

Желаю вам успехов в вашем благородном труде, направленном на сбережение природных богатств!»,- говорится в официальном поздравлении.