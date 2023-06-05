Представителей туротрасли Табасаранского района пригласили для обмена опытом в Новосибирскую область

Об этом на I туристическом форуме, который проходит со 2 по 6 июня в Табасаранском районе, сообщила руководитель департамента Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Татьяна Рымар.

По итогам бизнес-интенсива в рамках форума 10 специалистов туристической отрасли из района пригласили в Сибирь для того, чтобы на примере успешных проектов гостиничного и ресторанного бизнеса провести обмен опытом. Организацией их экскурсий, проживания и питания на месте займется МА «Сибирское соглашение».

Напомним, главной темой форума являются основы становления регионального турпродукта. В эти дни с табасаранскими специалистами лучшими практиками делятся ведущие федеральные туроператоры.