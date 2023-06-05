ЗАМАНА - Представителей туротрасли Табасаранского района пригласили для обмена опытом в Новосибирскую область

Представителей туротрасли Табасаранского района пригласили для обмена опытом в Новосибирскую область

Автор
05 июня, 2023. Понедельник 09:33
|||
Представителей туротрасли Табасаранского района пригласили для обмена опытом в Новосибирскую область

Представителей туротрасли Табасаранского района пригласили для обмена опытом в Новосибирскую область.

Представителей туротрасли Табасаранского района пригласили для обмена опытом в Новосибирскую область

Об этом на I туристическом форуме, который проходит со 2 по 6 июня в Табасаранском районе, сообщила руководитель департамента Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Татьяна Рымар.

По итогам бизнес-интенсива в рамках форума 10 специалистов туристической отрасли из района пригласили в Сибирь для того, чтобы на примере успешных проектов гостиничного и ресторанного бизнеса провести обмен опытом. Организацией их экскурсий, проживания и питания на месте займется МА «Сибирское соглашение».

Напомним, главной темой форума являются основы становления регионального турпродукта. В эти дни с табасаранскими специалистами лучшими практиками делятся ведущие федеральные туроператоры.

Прочитано 22 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top