В совещании поучаствовали сотрудники органов исполнительной власти, лидеры муниципальных образований, начальники ресурсоснабжающих компаний, специалисты контрольно-надзорных и правоохранительных структур.

Начиная обсуждение, вице-премьер озвучил, что Министерство природы Дагестана проводит работу по контролю над уменьшением дебиторской задолженности за использование водных объектов республики.

Но, как он заметил, деятельность по этому пути требуется усилить и максимально быстро обдумать предложения по проблемным вопросам.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.