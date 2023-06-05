В начале совещания Абдулмуслимов озвучил, что на данный момент в регионе существуют 35 ГУПов. Из них работают 15 ГУПов, а на стадии закрытия - 11 ГУПов, банкроты - 9 ГУПов.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
В начале совещания Абдулмуслимов озвучил, что на данный момент в регионе существуют 35 ГУПов. Из них работают 15 ГУПов, а на стадии закрытия - 11 ГУПов, банкроты - 9 ГУПов.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
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