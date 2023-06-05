В Дагестан прилетела делегация Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

В воскресенье, 4 июня, в Дагестан прилетела делегация Сената Олий Мажлиса Узбекистана во главе с Первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса РУ Садыком Сафаевым.

Трехдневный визит гостей из Узбекистана в республике будет насыщенным. В рамках него они встретятся с главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, дабы обсудить двустороннее сотрудничество между Россией и Узбекистаном.