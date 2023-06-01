ЗАМАНА - Депутат Госдумы РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Международным днем детей

Депутат Госдумы РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Международным днем детей

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01 июня, 2023. Четверг 09:48
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Депутат Госдумы РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Международным днем детей

Депутат Госдумы РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Международным днем детей.

Депутат Госдумы РФ Гасанов Джамаладин поздравляет с Международным днем детей

"Уважаемые земляки!

В Международный день защиты детей хочу высказать самые теплые слова в адрес подрастающего поколения юных дагестанцев.
Дети – наше богатство и счастье, надежда и будущее страны. И забота о подрастающем поколении – важная государственная задача, от успешного решения которой зависит дальнейшее развитие и благополучие России. Этот праздник вновь напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несём за юное поколение.
Каждый родитель желает своему ребёнку счастья. Хочет, чтобы он с радостью и интересом постигал мир, находил в нём своё место, добивался успеха. А затем – сам становился родителем. На этом пути наших детей ждёт много вопросов, трудностей и радостей. Наш родительский долг – уберечь их от угроз и помочь им найти правильные ответы на все вопросы жизни", — обратился депутат.

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