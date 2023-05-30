Дагестан и Азербайджан подписали договор о сотрудничестве по нескольким направлениям

Встреча туристических агентств стартовала с приветственного слова Торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова.

В рамках встречи представители Дагестана и Азербайджана достигли соглашения по взаимному сотрудничеству в туристической области.

Туристические операторы Дагестана и Азербайджана презентовали туристический потенциал своих республик и обсудили формирование совместных туристических маршрутов. Далее они условились о визите туристических операторов Азербайджана в Дагестан.