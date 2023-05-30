Собравшиеся обсудили на совещании следующие вопросы: организацию мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, летнего отдыха в детских лагерях и старт туристического сезона в регионе. По окончании собрания Юрий Левицкий также дал задание профильным комитетам принять активное участие в мероприятиях по реализации рассмотренных вопросов.
Юрий Левицкий поучаствовал в заседании оперштаба
- Автор Дарья
- 30 мая, 2023. Вторник 09:48
В понедельник, 29 мая, Первый заместитель Председателя НС Дагестана Юрий Левицкий поучаствовал в собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана под руководством Сергея Меликова.
Последнее от Дарья
- Тему профилактики деструктивного информационного воздействия на детей обсудили в Дагестане
- Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем художественного руководителя Даггосфилармонии Ирину Нахтигаль
- Тяжелоатлеты Дагестана готовятся к Чемпионату России
- Дагестан и Азербайджан подписали договор о сотрудничестве по нескольким направлениям
- Премьер-министр Дагестана проверит работу медучреждений в Махачкале