Онкоцентр Дагестана в 2023 году введет в строй оборудование для проведения радиотерапевтического лечения современного уровня

В том числе рассматривались вопросы младенческой смертности, реализации программы Модернизации первичного звена здравоохранения, строительства медицинский учреждений и другие. Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания сообщил о планах посетить и проверить работу и состояние ряда региональных медучреждений. Среди планируемых к посещению в первую очередь - Республиканский онкологический центр, Республиканская клиническая больница в Махачкале. «Главой республики Сергеем Алимовичем дано поручение детально изучить ситуацию, связанную с реализацией отдельных мероприятий в сфере здравоохранения. Эти задачи продиктованы неудовлетворительной работой в отдельных звеньях отрасли и требуют безотлагательного решения. Будем анализировать ситуацию на местах»,- прокомментировал Абдулмуслимов. Говоря об онкологическом центре, Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что учреждение в текущем году должно ввести в строй оборудование для проведения радиотерапевтического лечения современного уровня. Ранее республика в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобрела для ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» 2 линейных ускорителя (Система стереотаксическая радиотерапевтическая). Это радиотерапевтические комплексы, предназначенные для лечения злокачественных новообразований. Ввод оборудования позволит проводить радиотерапевтическое лечение онкобольных республики на современном уровне. Для его установки было начато строительство спецпомещения (каньона), в настоящее время строительно-монтажные работы на 93%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован к 3-му кварталу текущего года. Также премьер-министр поручил вице-премьеру Абдурахману Махмудову и министру здравоохранения РД Татьяне Беляевой провести в республике масштабное мероприятие, посвященное вопросам демографии, путям снижения младенческой смертности, рождаемости и т.д. Привлечены к работе должны быть представители научного, экспертного сообщества. Еще одним важным вопросом Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал завершение строительства Республиканского противотуберкулезного диспансера на 320 коек. Объект является долгостроем, его возведение начато еще в 2006 году. «В настоящее время строительная готовность – 78 %, с начала строительства выделено и освоено около 1 млрд рублей. А в марте текущего года Минстрою РД из резервного фонда было выделено 9,8 млн рублей на проведение работ по закрытию теплового контура блока «Г». Прошу от профильных органов власти предложений по дальнейшим мерам по обеспечению скорейшего завершения данного объекта», - отметил он. Резюмируя свое выступление, глава кабмина призвал присутствующих выработать меры по обеспечению положительной динамики в отрасли. «Работа медицинских организаций республики должна быть построена так, чтобы все усилия были направлены на раннее выявление и профилактику заболеваний, своевременное лечение больных и недопущение летальных исходов. Нам с вами необходимо обеспечить высокий темп работы, решить задачи, которые поставлены перед нами», - заключил Абдулмуслимов. Далее слово предоставили министру здравоохранения Дагестана Татьяне Беляевой. Она, в частности, рассказала о реализации мероприятий государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан». В этом году предусмотрено финансирование в размере 1,269 млрд руб. По состоянию на 25 мая заключены государственные контракты на сумму 1,187 млрд рублей. На этапе заключения один контракт на 2 млн рублей. Экономия по результатам закупочных процедур составила 80,4 млн рублей. «В части опережающей контрактации по мероприятиям 2024 года осуществляются закупочные процедуры по приобретению и монтажу 17 быстровозводимых модульных конструкций на сумму 193,1 млн рублей», - добавила министр. Подводя итоги совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений профильному министерству и другим ответственным органам, в частности, Минздраву республики было поручено обеспечить полное освоение средств федерального бюджета 2023 года, выделенных Республике Дагестан в рамках реализации национальных проектов в срок до 20 декабря, а Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РД принять меры для завершения строительства первой очереди Республиканского противотуберкулезного диспансера в г. Махачкала в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы.