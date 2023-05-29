ЗАМАНА - Сергей Назаров встретился с бизнес-сообществом Дагестана

Сергей Назаров встретился с бизнес-сообществом Дагестана

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29 мая, 2023. Понедельник 10:48
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Сергей Назаров встретился с бизнес-сообществом Дагестана
В рамках рабочей поездки в Дагестан в пятницу, 26 мая, заместитель главы Минэкономики РФ Сергей Назаров встретился с представителями бизнеса республики.
Сергей Назаров встретился с бизнес-сообществом Дагестана

В обсуждении поучаствовали следующие лица: заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Владимир Надыкто, вице-премьер Дагестана Руслан Алиев, гендир АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, сотрудники заинтересованных федеральных ведомств, лидеры органов исполнительной власти региона, а также члены финансовых организаций, институтов развития и других сообществ.

Основная задача выстраиваемого с бизнесом диалога – выявить точки роста экономики Дагестана, продумать список барьеров на пути у бизнеса, обсудить возможности заемного финансирования и иных мер поддержки.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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