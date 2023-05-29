В обсуждении поучаствовали следующие лица: заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Владимир Надыкто, вице-премьер Дагестана Руслан Алиев, гендир АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, сотрудники заинтересованных федеральных ведомств, лидеры органов исполнительной власти региона, а также члены финансовых организаций, институтов развития и других сообществ.

Основная задача выстраиваемого с бизнесом диалога – выявить точки роста экономики Дагестана, продумать список барьеров на пути у бизнеса, обсудить возможности заемного финансирования и иных мер поддержки.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.