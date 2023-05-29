ЗАМАНА - Глава РД принял участие в закладке сквера в память морякам Каспийской флотилии

Глава РД принял участие в закладке сквера в память морякам Каспийской флотилии

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29 мая, 2023. Понедельник 10:22
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Глава РД принял участие в закладке сквера в память морякам Каспийской флотилии

Руководитель Дагестана Сергей Меликов и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков поучаствовали в закладке сквера в память морякам Каспийской флотилии, которые принимали участие в войнах и СВО.

Глава РД принял участие в закладке сквера в память морякам Каспийской флотилии

Начиная мероприятие, глава региона озвучил, что закладка сквера – это крайне важное событие для жизни республики.

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