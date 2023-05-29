В обсуждении поучаствовали лидеры органов исполнительной власти региона, специалисты Министерства экономики России, а также целого ряда федеральных и республиканских ведомств.
Участники собрания рассмотрели не только процесс реализации мероприятий по Каспийскому прибрежному кластеру, но и в целом развитие туристско-рекреационной особой экономической зоны, сформированной в Дагестане. Туда вошли следующие территории муниципальных образований: Карабудахкентский, Каякентский, Дербентский и Магарамкентский районы.
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