Нариман Асваров: «СВО раскрыло истинную сущность лжепатриотов»

«С объявлением СВО многие вопросы жизнедеятельности общества и государства показали свою несостоятельность. Известные люди бизнеса, шоумены, политики в один миг стали врагами своей Родины.

Получается, что СВО раскрыло истинную сущность людей в масках, их лжепатриотизм. Простой народ увидел своих кумиров в реестре иноагентов. Таких примеров много в истории нашей страны, и их разоблачение очищает ряды простого населения от недостойных людей быть гражданами России.

Гражданственность, любовь к Родине являются нравственными достижениями народа, но не тех, кто легко расстается с этим ценностями.

Магомед Гаджиев перешел черту, несмотря на то, что он долгое время представлял интересы дагестанцев. Исключение его из рядов партии – верный шаг. Это тоже очищение рядов партии от предавших партию и Отечество людей. Будущее страны надо строить с победителями и достойными гражданами России, которых в наших рядах больше!», – отметил Асваров.