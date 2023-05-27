ЗАМАНА - Проблему незаконного строительства обсудили под руководством Главы Дагестана

Проблему незаконного строительства обсудили под руководством Главы Дагестана

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27 мая, 2023. Суббота 02:24
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Проблему незаконного строительства обсудили под руководством Главы Дагестана

В пятницу, 25 мая, под председательством руководителя Дагестана Сергея Меликова состоялось собрание Правительственной комиссии по выработке предложений о возможности приведения самовольно построенных на территории региона многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством правилами.

Проблему незаконного строительства обсудили под руководством Главы Дагестана

В своем выступлении глава региона напомнил, что вопросы сегодняшней повестки дня крайне актуальны для Дагестана.

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