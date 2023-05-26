ЗАМАНА - Эльмира Абиева: «Я проголосовала за Юсупа Умавова, поскольку он имеет опыт в решении проблем ЖКХ»

Эльмира Абиева: «Я проголосовала за Юсупа Умавова, поскольку он имеет опыт в решении проблем ЖКХ»

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26 мая, 2023. Пятница 21:48
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Эльмира Абиева: «Я проголосовала за Юсупа Умавова, поскольку он имеет опыт в решении проблем ЖКХ»

Председатель Собрания Кировского района Махачкалы Эльмира Абиева дала комментарий по поводу избрания на должность главы Махачкалы Юсупа Умавова.

Эльмира Абиева: «Я проголосовала за Юсупа Умавова, поскольку он имеет опыт в решении проблем ЖКХ»

Как она высказалась, большинство депутатов отдали свой голос за кандидатуру Юсупа Умавова в связи с тем, что давно знакомы с его работой и профессионализмом, проявленным им на различных постах.

«Мы знаем, что за его плечами огромный управленческий опыт, он занимал важные государственные должности и знает проблемы города изнутри. Также Юсуп Умавов работал по линии ЖКХ, возглавлял комитет Народного Собрания по вопросам ЖКХ, которые очень важны. К нам, как к депутатам, обращаются жители с разными вопросами. Я могу сказать, что подавляющее большинство вопросов касаются проблем ЖКХ», – сказала она.

Далее Абиева озвучила, что депутатский корпус окажет новому мэру максимальную поддержку.

«Мы сегодня возлагаем большие надежды на нового главу Махачкалы и, в свою очередь, работая с ним в команде, будем решать проблемы жителей нашего города. Я уверена в том, что у нового главы города все получится, а мы ему в этом поможем», – заметила Абиева.

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