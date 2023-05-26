ЗАМАНА - За должность мэра Махачкалы поборются 3 кандидата

За должность мэра Махачкалы поборются 3 кандидата

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26 мая, 2023. Пятница 08:47
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За должность мэра Махачкалы поборются 3 кандидата

В конкурсе на пост мэра одержали победу 3 следующих кандидата: Арсен Абдуллаевич Магомедов, Имам Нариманович Рамазанов и Юсуп Джанбекович Умавов.

За должность мэра Махачкалы поборются 3 кандидата

Решение жюри по итогам конкурса было передано в Собрание депутатов Махачкалы.

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