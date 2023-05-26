ЗАМАНА - Возведение 5 социальных объектов планируют спроектировать для Бежтинского участка

Возведение 5 социальных объектов планируют спроектировать для Бежтинского участка

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26 мая, 2023. Пятница 08:22
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Возведение 5 социальных объектов планируют спроектировать для Бежтинского участка
Тему социально-экономического развития Бежтинского участка рассмотрели на собрании вчера, 25 мая, под председательством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Возведение 5 социальных объектов планируют спроектировать для Бежтинского участка
Абдулмуслимов в начале совещания заслушал доклад об исполнении поручений, которые он дал в конце лета минувшего года на заседании по такой же теме. Профильные ведомства региона провели определенную работу в этом направлении.

«Сегодня мы обсудим, какие проблемы сохраняются и где необходима наша помощь. Надо отметить, что представленность Бежтинского участка в различных госпрограммах, в том числе Республиканской инвестпрограмме, в последние годы остается крайне слабой. Вместе с тем накопилось много нерешенных вопросов, которые влияют на качество жизни населения на данной территории, а собственные доходы ограничены», — высказался глава кабмина республики.

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