Абдулмуслимов в начале совещания заслушал доклад об исполнении поручений, которые он дал в конце лета минувшего года на заседании по такой же теме. Профильные ведомства региона провели определенную работу в этом направлении.
«Сегодня мы обсудим, какие проблемы сохраняются и где необходима наша помощь. Надо отметить, что представленность Бежтинского участка в различных госпрограммах, в том числе Республиканской инвестпрограмме, в последние годы остается крайне слабой. Вместе с тем накопилось много нерешенных вопросов, которые влияют на качество жизни населения на данной территории, а собственные доходы ограничены», — высказался глава кабмина республики.
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