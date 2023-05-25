Юрий Чайка провел в Кизляре собрание на тему работы предприятий оборонно-промышленного комплекса региона

В среду, 24 мая, в рамках рабочего визита в Дагестан полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка вместе с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым провел в Кизляре заседание на тему работы компаний оборонно-промышленного комплекса республики.

Обсуждение прошло на площадке концерна КЭМЗ, занимающегося разработкой, производством и реализацией наземных средств эксплуатационного и диагностического контроля самолетов и вертолетов, бортового оборудования и так далее.

Совместно с главой Дагестана представитель президента России в округе ознакомился с производственными мощностями предприятия, в том числе с корпусом сборки авиационной техники, далее Юрий Чайка и Сергей Меликов осмотрели выставочную экспозицию оборонных предприятий.

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