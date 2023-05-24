ЗАМАНА - Глава Дагестана: «Школы нужно ремонтировать так, чтобы дети радовались»

Глава Дагестана: «Школы нужно ремонтировать так, чтобы дети радовались»

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24 мая, 2023. Среда 16:16
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Глава Дагестана: «Школы нужно ремонтировать так, чтобы дети радовались»

Во вторник, 23 мая, под председательством руководителя Дагестана Сергея Меликова состоялось заседание на тему возведения и капремонта школ в республике.

Глава Дагестана: «Школы нужно ремонтировать так, чтобы дети радовались»

В обсуждении в режиме ВКС поучаствовали заместитель главы Минпросвещения РФ Андрей Николаев, начальники региональных и муниципальных органов власти, сотрудники подрядных компаний.

«В прошлом месяце был подписан протокол между Минобороны и Дагестаном в присутствии Министерства просвещения. Стороны взяли определенные обязательства по сдаче в эксплуатацию школ. Мы их обязаны выполнять. Кроме того, год назад я людям дал слово и буду его держать! К тем должностным лицам, которые планируют мне в этом мешать, будут применены самые суровые меры», – выступил в начале заседания Меликов.

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