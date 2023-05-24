ЗАМАНА - Девлетхан Алиев получил мандат депутата НС РД

Девлетхан Алиев получил мандат депутата НС РД

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24 мая, 2023. Среда 13:21
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Девлетхан Алиев получил мандат депутата НС РД

Девлетхан Алиев стал депутатом республиканского парламента, проинформировал председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев в рамках 23-й сессии НС региона.

Девлетхан Алиев получил мандат депутата НС РД

Данное решение принималось в связи с досрочным прекращением полномочий депутата НС седьмого созыва Анатолия Карибова. 

В прошлом Девлетхан Алиев занимал пост в СУ УМВД РФ по Махачкале.

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