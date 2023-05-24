По итогам конкурса на совещании Собрания депутатов были представлены 3 кандидатуры. За Абдул-Керима Палчаева отдали свои голова все участники заседания.
Абдул-Керим Палчаев в прошлом занимал пост председателя Собрания депутатов Ахтынского района.
В Ахтынском районе состоялись выборы руководителя. В собрании по этому вопросу приняли участие 26 депутатов из 27, информирует пресс-служба муниципалитета.
По итогам конкурса на совещании Собрания депутатов были представлены 3 кандидатуры. За Абдул-Керима Палчаева отдали свои голова все участники заседания.
Абдул-Керим Палчаев в прошлом занимал пост председателя Собрания депутатов Ахтынского района.
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