ЗАМАНА - Нового руководителя выбрали в Ахтынском районе

Нового руководителя выбрали в Ахтынском районе

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24 мая, 2023. Среда 11:46
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Нового руководителя выбрали в Ахтынском районе

В Ахтынском районе состоялись выборы руководителя. В собрании по этому вопросу приняли участие 26 депутатов из 27, информирует пресс-служба муниципалитета.

Нового руководителя выбрали в Ахтынском районе

По итогам конкурса на совещании Собрания депутатов были представлены 3 кандидатуры. За Абдул-Керима Палчаева отдали свои голова все участники заседания.

Абдул-Керим Палчаев в прошлом занимал пост председателя Собрания депутатов Ахтынского района.

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