Глава РД утвердил 15 членов Общественной палаты Дагестана нового состава

В новый состав Общественной палаты Дагестана вошли следующие известные деятели республики:

— отец Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова — Энгельс Гаджимагомедов;

— председательница Союза женщина региона Интизар Мамутаева;

— глава популярного республиканского ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов;

— главред издания «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова.

Все они вошли в состав организации по представлению различных общественных объединений.

Стоит уточнить, что в общем в Общественную палату войдут 45 человек. Срок их работы составит 3 года.