ЗАМАНА - В Дагестане внедрят муниципальный инвестиционный стандарт

В Дагестане внедрят муниципальный инвестиционный стандарт

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23 мая, 2023. Вторник 09:44
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В Дагестане внедрят муниципальный инвестиционный стандарт
Тему развития инвестиционной деятельности в Дагестане и реализации программы социальной догазификации обсудили вчера, 22 мая, на собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона под председательством главы кабинета региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане внедрят муниципальный инвестиционный стандарт

Как озвучил Абдулмуслимов, на данный момент в региональном инвестпортфеле 48 проектов, их реализация на сегодняшний день позволила обеспечить около 1500 рабочих мест.

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