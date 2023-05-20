Амерханов озвучил, что уровень организации выставки на территории Дагестана был крайне высок — другим субъектам придется хорошо потрудиться, дабы сохранить ту высокую планку, которую продемонстрировал южный регион в текущем году.

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