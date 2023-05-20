В пятницу, 19 мая, после официальной церемонии закрытия XXIII Российской выставки племенных овец и коз, глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов и руководитель Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов в рамках пресс-подхода ответили на вопросы от представителей СМИ и озвучили итоги работы выставки, которая прошла в Каспийске.
Амерханов озвучил, что уровень организации выставки на территории Дагестана был крайне высок — другим субъектам придется хорошо потрудиться, дабы сохранить ту высокую планку, которую продемонстрировал южный регион в текущем году.
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