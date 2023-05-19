ЗАМАНА - Гаджи Султанов: «Внедрение инструментов исламского банкинга даст толчок развитию МСП в Дагестане»

Гаджи Султанов: «Внедрение инструментов исламского банкинга даст толчок развитию МСП в Дагестане»

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19 мая, 2023. Пятница 16:44
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Гаджи Султанов: «Внедрение инструментов исламского банкинга даст толчок развитию МСП в Дагестане»

Внедрение инструментов исламского банкинга даст толчок развитию малого и среднего предпринимательства в Дагестане. Об этом заявил министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.

Гаджи Султанов: «Внедрение инструментов исламского банкинга даст толчок развитию МСП в Дагестане»

Напомним, дагестанская делегация изучает возможности исламского финансирования на специальном образовательном курсе Сбера в рамках форума «Россия – исламский мир: KazanForum».

Министр рассказал слушателям, будут ли востребованы эти механизмы в Дагестане. «Отрадно, что ведущие кредитно-финансовые организации работают над внедрением исламского банкинга. В нашей республике, большая часть населения которой исповедует ислам, такие инструменты однозначно будут востребованы. Они дадут новый толчок развитию малого и среднего предпринимательства.

Обсуждение исламского банкинга на площадке Сбера вылилось в очень активную и интересную дискуссию. Прозвучало много вопросов, касающихся справедливости, этики и возможных рисков. Мы с коллегами почерпнули для себя много нового и продолжим изучать все эти механизмы более детально», – отметил министр.

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