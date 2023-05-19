Минэкономики РФ проводит на площадке международного экономического форума «Россия – исламский мир» экспертное обсуждение таких вопросов: какие отечественные направления являются самыми интересными с точки зрения туризма для туристов из стран Ближнего Востока; что необходимо включить в содержание туристической программы, составленной для гостей из Ближнего Востока: какие ценности и традиции туристов Ближнего Востока стоит учитывать при составлении туристического продукта операторам.
Спикерами сессии стали чиновники, ответственные за развитие сферы туризма в России, и представители больших туркорпораций России, стран СНГ, Ирана, Иордании и Мальдив.