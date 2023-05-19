Первым обсудили участники совещания вопрос о состоянии области здравоохранения в Дагестане, в том числе частной медицины, а также реализации плана мероприятий по развитию данной сферы.

Премьер поведал о некоторых мерах, которые принимались правительством региона для поддержки медработников.

Так, по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова Правительство установило специальные социальные выплаты для медиков, которые оказывают врачебную помощь, не входящую в базовую программу ОМС.

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