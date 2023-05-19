Вместе с ним осмотрели площадку мэр Кизилюрта Магомед Магомедов, сотрудники филиала «Новороссийское строительное управление» ФГУП «Главное управление специального строительства», работники МЧС РФ, Роспотребнадзора и иные специалисты.

Приехав, Телякавов ознакомился с процессом подготовки к открытию детсада «Сказка» на 250 мест, который находится в микрорайоне «Новый». Его открытие было запланировано на осень 2022 года, но работникам подрядной компании не удалось справиться с взятыми на себя обязательствами в срок.

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