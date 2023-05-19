ЗАМАНА - Сотрудники школьных пищеблоков Дагестана пройдут курсы повышения квалификации

Сотрудники школьных пищеблоков Дагестана пройдут курсы повышения квалификации

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19 мая, 2023. Пятница 08:11
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Сотрудники школьных пищеблоков Дагестана пройдут курсы повышения квалификации
Тему организации бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов обсудили на собрании руководства Дагестана вчера, 18 мая, под председательством главы кабинета министров региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Сотрудники школьных пищеблоков Дагестана пройдут курсы повышения квалификации

Абдулмуслимов, начиная обсуждение, озвучил, что вопросы организации и качества питания учащихся в школах являются приоритетными и пребывают на постоянном контроле дагестанского руководства.

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