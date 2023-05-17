Министр сельского хозяйства Дагестана озвучил итоги первого дня XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Стоит уточнить, что выставка стартовала вчера, 16 мая, и продлится она до 19 мая.

«Мы принимаем выставку такого уровня впервые, это огромная ответственность, поэтому мы начали готовиться к ней заранее. Я хочу выразить благодарность руководству Дагестана за оказанную серьезную поддержку», — заявил Аджеков.

Далее министр рассказал о планах на 2-й день мероприятия: «Первый день мы можем оценить положительно, мы получили положительные отзывы от наших гостей. 17 мая мы проведем круглые столы, на которых обсудим важные аспекты развития овцеводства. У нас есть проблемы с переработкой шерсти и реализацией сырья, но вместе с коллегами, мы будем искать решения. Мы также ждем представителей Минпромторга и ключевых переработчиков, которые помогут нам развивать важное мясное направление».