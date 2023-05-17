ЗАМАНА - Министр сельского хозяйства Дагестана озвучил итоги первого дня XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Министр сельского хозяйства Дагестана озвучил итоги первого дня XXIII Российской выставки племенных овец и коз

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17 мая, 2023. Среда 14:54
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Министр сельского хозяйства Дагестана озвучил итоги первого дня XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Глава Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков прокомментировал итоги первого дня XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске.

Министр сельского хозяйства Дагестана озвучил итоги первого дня XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Стоит уточнить, что выставка стартовала вчера, 16 мая, и продлится она до 19 мая.

«Мы принимаем выставку такого уровня впервые, это огромная ответственность, поэтому мы начали готовиться к ней заранее. Я хочу выразить благодарность руководству Дагестана за оказанную серьезную поддержку», — заявил Аджеков.

Далее министр рассказал о планах на 2-й день мероприятия: «Первый день мы можем оценить положительно, мы получили положительные отзывы от наших гостей. 17 мая мы проведем круглые столы, на которых обсудим важные аспекты развития овцеводства. У нас есть проблемы с переработкой шерсти и реализацией сырья, но вместе с коллегами, мы будем искать решения. Мы также ждем представителей Минпромторга и ключевых переработчиков, которые помогут нам развивать важное мясное направление».

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