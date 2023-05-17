Глава Минсельхоза России направил приветственный адрес участникам XXIII Российской выставки овец и коз

«Уважаемые участники, организаторы и гости! Приветствую вас на XXIII Российской выставке племенных овец и коз! Овцеводство и козоводство – важные подотрасли животноводства, которые имеют большой потенциал для развития и являются социально значимыми для целого ряда регионов нашей страны. К числу приоритетных задач в этом сегменте относится увеличение общего поголовья высокопродуктивных животных с целью обеспечения России качественным мясом, шерстью и молоком, а также повышение конкурентоспособности этой продукции на внешнем рынке.

Сегодня российские селекционеры уделяют особое внимание совершенствованию племенной базы, а также выведению новых пород, уникальных по своим мясо-шерстным характеристикам. В настоящее время племенное овцеводство с широким породным разнообразием представлено в 29 регионах нашей страны. Впереди масштабная работа по развитию генетической базы в козоводстве и наращиванию показателей продуктивности. Убежден, что активное инвестиционное участие бизнеса позволит вывести эти подотрасли на качественно новый уровень.

За годы своего существования выставка племенных овец и коз закрепила за собой статус авторитетной деловой площадки. В этом году мероприятие проводится в Республике Дагестан, где овцеводство и козоводство являются традиционными видами деятельности. Уверен, что выставка пройдет продуктивно для всех участников, откроет новые возможности и точки роста для агробизнеса.

Желаю всем участникам плодотворной работы, содержательных дискуссий и перспективных идей», – говорится в письме министра.

Напомним, что сегодня Дагестан дал старт XXIII Российской выставке племенных овец и коз. Участие в ней принимают 13 регионов страны, которые представили более 30 племенных пород. Выставка будет проходить до 19 мая. Организаторы мероприятия приготовили посетителям ряд дополнительных развлекательных программ. Здесь можно увидеть и породистых лощадей, верблюда, осликов, племенных быков и многое другое.

Также на выставке можно приобрести различные сувениры в шатрах регионов-участников.

В день открытия гости смогли покушать вкусный плов, попробовать шашлыки, насладиться традиционными танцами народов России в исполнении творческих коллективов.