ЗАМАНА - Заур Аскендеров: «Нет ничего ценнее жизни и здоровья наших граждан»

Заур Аскендеров: «Нет ничего ценнее жизни и здоровья наших граждан»

Автор
17 мая, 2023. Среда 01:43
|||

Вчера, 16 мая, Председатель Народного Собрания Заур Аскендеров посетил Республиканскую  клиническую больницу имени  А.В. Вишневского в Махачкале.

Заур Аскендеров: «Нет ничего ценнее жизни и здоровья наших граждан»

Вместе с ним в больницу прибыли председатель Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев и его заместитель Магомед Магомедов. В сопровождении министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой и главного врача РКБ Газиявдибира Мусаева спикер парламента осмотрел кабинет МРТ, помещения приемного покоя, посетил ожоговый центр и лабораторию. В ходе осмотра гостям подробно рассказали о работе медучреждения, показали палаты и современное оборудование. Было отмечено, что Республиканская клиническая больница на сегодняшний день – это крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение юга России, оказывающее консультативную, диагностическую, высокотехнологичную помощь больным. Ежегодно в больницу госпитализируется до 45 тысяч человек со всего Дагестана и соседних регионов. Вначале Заур Аскендеров побывал в кабинете МРТ, где осмотрел новое оборудование. Как пояснила Татьяна Беляева, дорогостоящий магнитно-резонансный томограф был поставлен в республику в нерабочем состоянии. На данный момент прибыли специалисты, которые устраняют неполадки. В приемном покое Председателю парламента объяснили принцип работы «зеленой», «желтой» и «красной» зон отделения. Более детально Заур Аскендеров и сопровождавшие его лица ознакомились с деятельностью ожогового центра. Здесь имеется свой приемный покой, реанимация, перевязочная.   По словам главврача, это один из главных ожоговых центров на Северном Кавказе, где получают помощь больные со всего Северо - Кавказского региона. В ходе осмотра было отмечено, что помещения медучреждения нуждаются в ремонте, который не проводился много лет. Министр здравоохранения республики подчеркнула, что вопрос проведения капремонта Центра неоднократно поднимался, но так и не был решен. Другая проблема, которая стоит достаточно остро, – нехватка высокотехнологичных и функциональных ожоговых кроватей. Заур Аскендеров в этой связи отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы решить эту проблему, потому что речь идет о жизни людей. «Если специализированные кровати помогут избавить пациентов с ожогами от мучений и облегчат их состояние, то нам нужно найти возможность их приобрести. Нет ничего ценнее жизни и здоровья наших граждан», - подчеркнул спикер парламента. Затем делегация ознакомилась с работой лабораторно-диагностического центра, где в настоящее время проводятся исследования по различным заболеваниям. Как отметил главврач РКБ, лаборатория оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет  на ранних этапах диагностировать даже сложные заболевания. Вместе с тем лаборатория располагается  в приспособленном помещении, которое нуждается в капитальном ремонте. Также говорилось о необходимости строительства нового модульного здания, так как имеющихся помещений не хватает. По итогам осмотра Заур Аскендеров поручил провести совещание с приглашением всех заинтересованных сторон, где будут детально рассмотрены все обозначенные вопросы и разработаны механизмы их решения.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top