В обсуждении поучаствовали вице-спикеры парламента Сайгидахмед Ахмедов и Камил Давдиев, вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц, полномочный представитель руководителя Дагестана в НС Нюсрет Омаров, председатель Комитета парламента Артур Исрапилов и другие полномочные лица.
Председатель НС Дагестана напомнил, что в списке тезисов Послания Руководителя РД Сергея Меликова находился вопрос развития Махачкалинско-Каспийской агломерации.
В связи с этим, отметил Аскендеров, профильным комитетам и курирующим вице-спикерам было озвучено соответствующее задание.
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