Сергей Меликов провел собрание на важные для Дагестана темы

В понедельник, 15 мая, под председательством руководителя Дагестана Сергея Меликова состоялось заседание по актуальным вопросам. Собравшиеся обсудили осуществляемые в республике мероприятия по возведению и капремонту различных объектов, а также вопрос, связанный с обеспечением квартирами детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей.

О процессе проведения осуществляемых за счет бюджетных средств мероприятий по возведению и капремонту объектов подробно доложил руководитель республиканского Минстроя Артур Сулейманов. Работы проводятся по всем важным направлениям.

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