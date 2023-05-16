ЗАМАНА - Сергей Меликов провел собрание на важные для Дагестана темы

Сергей Меликов провел собрание на важные для Дагестана темы

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16 мая, 2023. Вторник 09:17
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Сергей Меликов провел собрание на важные для Дагестана темы

В понедельник, 15 мая, под председательством руководителя Дагестана Сергея Меликова состоялось заседание по актуальным вопросам. Собравшиеся обсудили осуществляемые в республике мероприятия по возведению и капремонту различных объектов, а также вопрос, связанный с обеспечением квартирами детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей.

Сергей Меликов провел собрание на важные для Дагестана темы

О процессе проведения осуществляемых за счет бюджетных средств мероприятий по возведению и капремонту объектов подробно доложил руководитель республиканского Минстроя Артур Сулейманов. Работы проводятся по всем важным направлениям.

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