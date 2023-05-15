Как проинформировал глава Министерства строительства, средства уже дошли до муниципалитетов. Дербентский, Докузпаринский, Сергокалинский и Цунтинский районы приобрели квартиры для детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей. В Каспийске и Кизляре проходят торги на 18 жилых помещений.
Далее Глава Дагестана высказался:
«В Дагестане временами складывается весьма несправедливая ситуация: сироте не остается ничего, а тому, кто нечестным способом получил этот статус, достается. Недопустимо, чтобы граждане претендовали на жилье, не имея на это моральных и нравственных причин», – выступил на совещании Сергей Меликов.