ЗАМАНА - 779 млн рублей выделят на обеспечение жильем дагестанских детей-сирот в 2023 году

779 млн рублей выделят на обеспечение жильем дагестанских детей-сирот в 2023 году

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15 мая, 2023. Понедельник 16:45
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779 млн рублей выделят на обеспечение жильем дагестанских детей-сирот в 2023 году

Об этом в понедельник, 15 мая, в рамках совещания под председательством главы Дагестана рассказал министр строительства региона Артур Сулейманов.

779 млн рублей выделят на обеспечение жильем дагестанских детей-сирот в 2023 году

Как проинформировал глава Министерства строительства, средства уже дошли до муниципалитетов. Дербентский, Докузпаринский, Сергокалинский и Цунтинский районы приобрели квартиры для детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей. В Каспийске и Кизляре проходят торги на 18 жилых помещений.

Далее Глава Дагестана высказался:

«В Дагестане временами складывается весьма несправедливая ситуация: сироте не остается ничего, а тому, кто нечестным способом получил этот статус, достается. Недопустимо, чтобы граждане претендовали на жилье, не имея на это моральных и нравственных причин», – выступил на совещании Сергей Меликов.

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