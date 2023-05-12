Начиная обсуждение, премьер озвучил повестку, в рамках которой поднимались вопросы, связанные с агротехникой возделывания, улучшением кормоёмкости, организацией пастбищеоборота и соблюдения нормы выпаса животных.

Затрагивая тему земель сельскохозяйственного назначения, Абдулмуслимов рассказал, что в регионе в данный момент имеется 4,3 миллиона га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 3,2 миллиона га сельскохозяйственных угодий.

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